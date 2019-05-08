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    Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

    «Аякс» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Лондонский «Тоттенхэм» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде обыграл амстердамский «Аякс» со счетом 3:2 и вышел в финал турнира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. На угловом вообще без опеки остался Матейс де Лигт и без препятствий пробил головой в самый угол ворот «Тоттенхэма».

    А на 35-й минуте Тадич получил мяч на левом фланге на грани офсайда, вошёл в штрафную гостей и выполнил передачу назад на Хакима Зиеша, который в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

    Отквитать один мяч лондонцам удалось на 55-й минуте. Алли ушёл от двух соперников и вырезал отличную передачу на Лукаса Моуру, который ударом в касание вколотил мяч в правый нижний угол ворот «Аякса».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Спустя четыре минуты счет сравнялся. Льоренте пробил из вратарской, однако Онана в каком-то невероятном прыжке заблокировал его удар.

    После этого голкипер пытался накрыть мяч, но ему нечаянно помешал свой же игрок, Шоне. Мяч отскочил к Лукасу Моуре, и тот пробил в левый нижний угол, оформив дубль.

    Победу «Тоттенхэм» вырвал на пятой компенсированной минуте. Льоренте выиграл борьбу за мяч у чужой штрафной, пяткой отпасовал на Алли, который выполнил передачу в штрафную на Моуру, и Лукас пробил в правый нижний угол по недосягаемой для голкипера траектории.

    В первой встрече победу на выезде одержал голландский клуб (1:0). По сумме двух матчей (3:3) «Тоттенхэм» за счет выездных голов вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде.

    Лига чемпионов. 1/2 финала
    «Аякс» (Голландия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 2:3 (2:0)
    Голы: де Лигт, 5 (1:0). Зиех, 35 (2:0). Лукас Моура, 55 (2:1). Лукас Моура, 59 (2:2). Лукас Моура, 90+6 (2:3)«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Фелтман, 60), ван де Бек (Магальян, 90), де Йонг, Зиех, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67)«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Дэйвис, 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте, 46), Эриксен, Алли, Лукас Моура, Сон Хын МинПредупреждения: Сиссоко, 16. Дольберг, 50. Роуз, 76. Зиех, 77. Онана, 90+5
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