«Аякс» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Лондонскийв ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде обыграл амстердамскийсо счетом 3:2 и вышел в финал турнира.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. На угловом вообще без опеки остался Матейс де Лигт и без препятствий пробил головой в самый угол ворот «Тоттенхэма».

А на 35-й минуте Тадич получил мяч на левом фланге на грани офсайда, вошёл в штрафную гостей и выполнил передачу назад на Хакима Зиеша, который в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

Отквитать один мяч лондонцам удалось на 55-й минуте. Алли ушёл от двух соперников и вырезал отличную передачу на Лукаса Моуру, который ударом в касание вколотил мяч в правый нижний угол ворот «Аякса».

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Спустя четыре минуты счет сравнялся. Льоренте пробил из вратарской, однако Онана в каком-то невероятном прыжке заблокировал его удар.

После этого голкипер пытался накрыть мяч, но ему нечаянно помешал свой же игрок, Шоне. Мяч отскочил к Лукасу Моуре, и тот пробил в левый нижний угол, оформив дубль.

Победу «Тоттенхэм» вырвал на пятой компенсированной минуте. Льоренте выиграл борьбу за мяч у чужой штрафной, пяткой отпасовал на Алли, который выполнил передачу в штрафную на Моуру, и Лукас пробил в правый нижний угол по недосягаемой для голкипера траектории.

В первой встрече победу на выезде одержал голландский клуб (1:0). По сумме двух матчей (3:3) «Тоттенхэм» за счет выездных голов вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде.