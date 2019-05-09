Почеттино назвал Моуру супергероем

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал волевую победу над «Аяксом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас трудно говорить. Спасибо футболу, спасибо моим игрокам, у меня команда, где каждый может назвать себя героем. Второй тайм был невероятным. Невозможно пережить такие эмоции без футбола.

Мы обсуждали на собрании, что если все делать с любовью, то ты будешь получать удовольствие от проделанной работы. Матч был очень трудным, но я рад, что у меня была возможность наблюдать за этой игрой. Спасибо болельщикам и всем, кто верил в нас с начала сезона и помог нам достичь этой цели.

Все герои, а Лукас Моура — супергерой. Он это заслужил. Просто здорово, что мы в финале. Хочу, чтобы моя семья запомнила этот момент — это в том числе и для них», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА. 0