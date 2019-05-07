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    Тен Хаг: «Аяксу» снова надо прыгнуть выше головы

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

    «Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне.

    Но в атаке нужно прибавлять. Надо лучше читать игру и чувствовать, что надо сделать для победы.

    На прошлой неделе мы забили важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам.

    В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Ответная встреча состоится в Амстердаме в среду, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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