Лопетеги может возглавить «Баварию»

Мюнхенскаяпроявляет интерес к испанскому тренеру, сообщает Marca

Немецкий клуб рассматривает кандидатуру 52-летнего испанца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Нико Ковачу.

Напомним, что Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.

Другим кандидатом на пост Ковача является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

За два тура до финиша сезона «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, а также вышла в финал национального Кубка, где сыграет с бременским «Вердером».

В Лиге чемпионов мюнхенский клуб вылетел уже на стадии 1/8 финала, уступив «Ливерпулю» (0:0, 1:3). 0