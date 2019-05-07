Джорджевич: Рад, что приношу пользу тульскому «Арсеналу»

Нападающий «Зенита», выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал о впечатлениях от игры за тульскую команду.

«По-прежнему чувствую себя в Туле очень хорошо, рад, что приношу пользу команде. Причем не только голами.

У нас вообще очень хорошая атмосфера. Все замечательно общаются с тренером, друг с другом. Понимаем, что у нас одно общее дело и до конца сезона осталось немного.

Но если останемся на 6 месте и не попадем в финал Кубка, то все это быстро забудется. Поэтому хотим сделать что-то большое.

Либо попадание в еврокубки, либо финал и, дай бог, победа 22 мая в Самаре», — сказал Джорджевич «Матч ТВ».

Напомним, 15 мая «Арсенал» проведет ответный матч против «Урала» в полуфинале Кубка России. В первой встрече команда Игоря Черевченко потерпела минимальное поражение. 0