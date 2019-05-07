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    Блинд: Нужно быть агрессивными и искать счастья у ворот «Тоттенхэма»

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    Защитник «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Дейли Блинд
    Дейли Блинд

    В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

    «Мы набрали хороший ход, но подход "Тоттенхэма" на сей раз будет другим. Лично я совершенно не нервничаю. Испытываю небольшое напряжение, но это абсолютно нормально. В последние несколько дней сплю очень хорошо.

    Нам нужно играть так, словно все только начинается, и счет пока 0:0. Нужно быть агрессивными и искать счастья у чужих ворот. Ничего еще не решено.

    После победы в кубковом финале мы хорошенько отпраздновали в раздевалке, а потом и на домашнем стадионе.

    Но, уверяю вас, это не будет проблемой завтра вечером, поскольку мы уже держали в голове ответную встречу с "Тоттенхэмом".

    По ходу сезона я наконец набрал форму. Летом отдыхал дольше обычного из-за травмы. Но сейчас я чувствую, что нахожусь в полном порядке.

    Мы действительно очень выросли как команда, сразу во многих аспектах. Улучшилась наша игра, бойцовские качества...

    Мы стали куда сплоченнее, причем я говорю не только о футбольном поле. В "Аяксе" каждый готов пойти за другого в огонь и воду.

    Считаю, с каждым последующим матчем мы доказываем, что растем как команда. Да, игра предстоит непростая, нам нужно действовать четко и агрессивно. Ни в коем случае не надо думать, что ответный поединок — пустая формальность.

    Вся команда сейчас в хорошем состоянии. Не думаю, что последние результаты "Тоттенхэма" которые были не слишком удачными, окажут хоть какое-то влияние на завтрашний матч», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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