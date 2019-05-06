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    Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Матч 6-го тура отборочного раунда Евро—2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября, сообщает пресс-служба российской команды. Начало игры — в 20:45 по мск.

    Стадион «Калининград»
    Стадион «Калининград»

    Первая встреча между Россией и Казахстаном (4:0) прошла в Нур-Султане 24 марта.

    Перед этим подопечные Станислава Черчесова сыграет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго со сборной Шотландии.

    Напомним, что два ближайших отборочных матча ЧЕ-2020 россияне проведут с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

    Турнирное положение в группе I после 2 туров: Бельгия — 6 очков; Россия, Казахстан, Кипр, Шотландия — по 3; Сан-Марино — 0. 0

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