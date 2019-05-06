Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде

Стадион «Калининград»
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Первая встреча между Россией и Казахстаном (4:0) прошла в Нур-Султане 24 марта.
Перед этим подопечные Станислава Черчесова сыграет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго со сборной Шотландии.
Напомним, что два ближайших отборочных матча ЧЕ-2020 россияне проведут с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
Турнирное положение в группе I после 2 туров: Бельгия — 6 очков; Россия, Казахстан, Кипр, Шотландия — по 3; Сан-Марино — 0. 0