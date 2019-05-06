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    Касильяса выписали из больницы

    Порту Португалия Сборная Испании Футбол Испании
    Вратаря «Порту» Икера Касильяса выписали из больницы, в которой он находился после перенесенного инфаркта.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    Голкипер покинул больницу в сопровождении супруги Сары Карбонеро.

    «Очень благодарен всем, потому что мне очень повезло. Многие люди заставили меня почувствовать, что я им нужен. В такие моменты это приносит улыбку. Я хочу поблагодарить клинику и доктора Жоау Карлуша Нелсона, который ставил мне катетер. Хочу поблагодарить всех за тысячи пожеланий в соцсетях и из различных сфер футбола», — цитирует Касильяса Marca.

    «Я не знаю, что случится в будущем, но самое важное, что я сейчас могу стоять здесь и спокойно говорить», — добавил вратарь.

    Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая во время тренировки «Порту», после чего ему была сделана операция. 0

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