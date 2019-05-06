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    Киевское «Динамо» просматривало игроков тульского «Арсенала»

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    На матче 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» (3:0) присутствовал селекционер киевского «Динамо» Александр Заваров.

    Мохаммед Кадири
    Мохаммед Кадири

    Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

    Он указал, что Заваров, скорее всего, следил, за игроками «Арсенала», и что «Динамо» ищет центрального защитника и опорного полузащитника.

    Издание Newstula уточнило, что речь, скорее всего, идет о Мохаммеде Кадири и Георги Костадинове.

    23-летний Кадири в текущем сезоне провел 26 матчей за «Арсенал» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У 28-летнего Костадинова 27 матчей, один гол и один результативный пас. 0

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