Киевское «Динамо» просматривало игроков тульского «Арсенала»

Мохаммед Кадири
ФК «Арсенал»
Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
Он указал, что Заваров, скорее всего, следил, за игроками «Арсенала», и что «Динамо» ищет центрального защитника и опорного полузащитника.
Издание Newstula уточнило, что речь, скорее всего, идет о Мохаммеде Кадири и Георги Костадинове.
23-летний Кадири в текущем сезоне провел 26 матчей за «Арсенал» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У 28-летнего Костадинова 27 матчей, один гол и один результативный пас. 0