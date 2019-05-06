Киевское «Динамо» просматривало игроков тульского «Арсенала»

На матче 25-го тура чемпионата России(3:0) присутствовал селекционер

Мохаммед Кадири ФК «Арсенал» 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Он указал, что Заваров, скорее всего, следил, за игроками «Арсенала», и что «Динамо» ищет центрального защитника и опорного полузащитника.

Издание Newstula уточнило, что речь, скорее всего, идет о Мохаммеде Кадири и Георги Костадинове.

23-летний Кадири в текущем сезоне провел 26 матчей за «Арсенал» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У 28-летнего Костадинова 27 матчей, один гол и один результативный пас. 0