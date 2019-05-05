«Наполи» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 35-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 63-й минуте отличился Леонардо Паволетти. Барелла пяткой перевёл мяч к линии штрафной площади, а Паволетти точным ударом поразил левый угол ворот, Мерет был бессилен.

Неаполитанцы отыгрались на 85-й минуте. Гулам с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрис Мертенс вновь удачно выпрыгнул и на этот раз головой пробил под опорную ногу Краньо, голкипер «Кальяри» был бессилен.

А в компенсированное время Гулам с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Кальяри», мяч попал в руку Каччаторе.

Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а хавбек гостей Артур Ионице получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и принес «Наполи» победу«.

"Наполи" продолжает занимать второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 73 очка. "Кальяри" идет на 12-й позиции с 40 очками. 0