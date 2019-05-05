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    «Наполи» одержал волевую победу над «Кальяри»

    «Наполи» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Кальяри Наполи Календарь Серии А
    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 2:1.

    «Наполи»
    «Наполи»

    Счет в матче открыли гости — на 63-й минуте отличился Леонардо Паволетти. Барелла пяткой перевёл мяч к линии штрафной площади, а Паволетти точным ударом поразил левый угол ворот, Мерет был бессилен.

    Неаполитанцы отыгрались на 85-й минуте. Гулам с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрис Мертенс вновь удачно выпрыгнул и на этот раз головой пробил под опорную ногу Краньо, голкипер «Кальяри» был бессилен.

    А в компенсированное время Гулам с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Кальяри», мяч попал в руку Каччаторе.

    Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а хавбек гостей Артур Ионице получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

    Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и принес «Наполи» победу«.

    "Наполи" продолжает занимать второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 73 очка. "Кальяри" идет на 12-й позиции с 40 очками. 0

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