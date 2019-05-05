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    «Монпелье» ушел от поражения в матче с «Амьеном»

    «Монпелье» — «Амьен»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Амьен Монпелье Тулуза Ренн Нант Дижон Календарь Лиги 1
    В матче 35-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Амьеном» — 1:1.

    «Монпелье»
    «Монпелье»

    Счет в матче на 66-й минуте открыли гости — отличился Стивен Мендоса. Но на 82-й минуте Флоран Молле забил ответный гол, установив окончательный счет в матче.

    В параллельной встрече «Нант» отправил три безответный мяча в ворота «Дижона», который с 73-й минуты играл в меньшинстве.

    Еще в одном матче игрового дня «Тулуза» и «Ренн» поделили очки — 2:2

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монпелье» с 55 очками занимает пятое место, опережая «Нант» (11 место, 46 очков), «Ренн» (13, 45), «Тулузу» (15, 37), «Амьен» (16, 34) и «Дижон» (19, 28). 0

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