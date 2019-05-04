Легенда «Барселоны» может возглавить «Бетис»

Легендарный полузащитник, выступающий за катарский, может стать главным тренером, утверждает Sport.es.

Ранее 39-летний испанец сообщил, что проводит последний сезон в качестве игрока. В начале апреля его команда стала победителем чемпионата Катара.

Нынешний главный тренер андалузского клуба Кике Сетьен летом покинет Севилью. Хави уже начал обучение на тренерскую лицензию категории УЕФА.

Напомним, в составе сборной Испании он становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

За «Барселону» Хави выступал с 1998 по 2015 год. В составе клуба он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, восемь раз выиграл чемпионат Испании, трижды победил в Кубке Испании и шесть раз выиграл Суперкубок Испании. 0