ПСЖ — «Ницца»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 35-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыли гости. Прекрасный пас из глубины поля прошел на Ганаго, который вышел один на один с вратарем и, ударом под перекладину, переиграл его.

На 60-й минуте в ворота «Ницци» был назначен пенальти, который реализовал Неймар, сравняв счет.

На 90-й минуте в ворота гостей был назначен второй пенальти за фол Данте на Неймаре, но Эдинсон Кавани с «точки» не сумел переиграть вратаря.

«Ницца», набрав 52 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 85 очков, занимает первое место.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет против «Анже», а «Ницца» на своем поле встретится с «Нант». 0