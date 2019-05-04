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    ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальти

    ПСЖ — «Ницца»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ницца Календарь Лиги 1
    В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 47-й минуте открыли гости. Прекрасный пас из глубины поля прошел на Ганаго, который вышел один на один с вратарем и, ударом под перекладину, переиграл его.

    На 60-й минуте в ворота «Ницци» был назначен пенальти, который реализовал Неймар, сравняв счет.

    На 90-й минуте в ворота гостей был назначен второй пенальти за фол Данте на Неймаре, но Эдинсон Кавани с «точки» не сумел переиграть вратаря.

    «Ницца», набрав 52 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 85 очков, занимает первое место.

    В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет против «Анже», а «Ницца» на своем поле встретится с «Нант». 0

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