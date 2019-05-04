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    «Леванте» разгромил «Райо Вальекано»

    «Леванте» — «Райо Вальекано»: счет матча 4:1, обзор голов

    Примера Футбол Испании Леванте Райо Вальекано Календарь Примеры
    В рамках 36-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем поле разгромил «Райо Вальекано» — 4:1.

    Футболисты «Леванте»
    Футболисты «Леванте»

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хоме Кампанья. На 43-й минуте защитник Рубен Везу укрепил преимущество своей команды.

    Автором единственного гола гостей стал хавбек Альваро Гарсия, забивший на 71-й минуте.

    Через 11 минут главный арбитр встречи удалил форварда гостей Адриана Эмбарба.

    До разгромного счет довели полузащитники Давид Хасон и Энис Барди.

    Примера. 36-й тур
    «Леванте» — «Райо Вальекано» — 4:1 (2:0)
    Голы: Кампанья, 14 (1:0). Везу, 43 (2:0). Альваро Гарсия, 71 (2:1). Хасон, 85 (3:1). Барди, 90 (4:1)Нереализованный пенальти: Моралес, 30 (вратарь)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 66), Барди, Хасон, Моралес (Постиго, 88), Майораль (Саймон, 79)«Райо Вальекано»: Гарсия, Тито, Гальвес, Ба (Хави Герра, 46), Алекс Морено, Марио Суарес, Посо, Уче Агбо (Медран, 29), Бебе (Альваро Гарсия, 64), Эмбарба, Рауль де ТомасПредупреждения: Медран, 58. Марио Суарес, 68. Эмбарба, 78. Кампанья, 86Удаление: Эмбарба, 82

    «Леванте» набрал 40 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 31 баллом идет на 19-м месте. 0

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