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    «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

    «Арсенал» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Туляки выиграли подбор. Горбатенко попытался сделать скрытую передачу в штрафную, мяч от Рыбуся отскочил на Бакаева, который на исполнение пробил точно в дальний угол. Гилерме не дотянулся.

    А на 59-й минуте Кверквелия сделал слабую передачу назад, Лука Джорджевич перехватил мяч, легко обыграл выбежавшего вперёд Гилерме и без помех поразил пустые ворота «Локомотива».

    «Арсенал», набрав 42 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    «Локомотив», имея в активе 49 очков, лишился шансов догнать в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга и сложил с себя чемпионские полномочия.

    Благодаря поражению «Локомотива», «Зенит», имеющий в активе 58 очков, за три тура до конца чемпионата стал недосягаем в турнирной таблице для занимающих второе место железнодорожников, на счету которых 49 очков.

    Даже при равенстве очков питерская команда будет иметь преимущество по личным встречам (5:3, 1:1).

    Для «Зенита» этот титул пятый в истории, ранее команда из Санкт-Петербурга выигрывала чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 годах. 0

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