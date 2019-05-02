«Арсенал» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 11-й минуте открыли гости. Парехо от угла поля навесил на дальнюю штангу, оттуда Родриго сделал скидку во вратарскую «Арсенала», Дьякаби перепрыгнул всех и головой направил мяч в ворота.

Отыгрались лондонцы семь минут спустя. Ляказетт проникающим пасом между двух защитников пустил в прорыв Обамеянга, Пьер-Эмерик не стал самостоятельно в чужой штрафной искать обострения, дождался Александра, который уже получил передачу при отыгранной обороне и вратаре — мяч низом был послан в цель.

На 26-й минуте прошла подача Колашинаца с левого края в штрафную «Валенсии», Ляказетт выиграл позицию и пробил головой, мяч от рук голкипера сначала ударился в штангу, а затем пересёк линию ворот.

А на 89-й минуте Нето среагировал на удар Ляказетта с рикошетом по пути, подбор в штрафной «Валенсии» остался за хозяевами, Колашинац забросил мяч к дальней штанге, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг слёта пробил в цель.

Ответный матч пройдет 9 мая в Валенсии. 0