Зиеш: Мы точно еще ничего не празднуем

Полузащитник амстердамского «Аякса»прокомментировал победу над(1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, я рад. Но мы можем играть лучше. Мы хорошо начали матч, играли так, как это умеем. Но после перерыва они поменяли тактику и доставили нам проблемы.

Спокойствие, которое мы все сохраняем после гостевой победы в полуфинале Лиги чемпионов, свидетельствует о серьезности наших амбиций.

Во втором тайме у них появились два гиганта в средней линии. Это превратило игру в физическое противостояние, и, быть может, примерно так они попробуют действовать в Амстердаме на следующей неделе.

Нам же надо постараться играть так, как мы играли сегодня в первом тайме, и тогда все будет хорошо», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0