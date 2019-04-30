«Тоттенхэм» — «Аякс»: счет матча 0:1, обзор гола

Амстердамскийодержал гостевую победу над лондонским(1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Голландский клуб в начале матча владел явным преимуществом, которое и реализовал на 15-й минуте.

Зиеш пасом в штрафную вскрыл лондонскую оборону, Донни ван де Бек мяч принял, выдержал паузу и прицельно пробил в угол ворот.

На исходе получаса игры защитники лондонцев Алдервейрелд и Вертонген столкнулись в чужой штрафной, в результате чего последний получил серьезное повреждение головы.

Бельгийский игрок пытался вернуться в игру после того, как врачи оказали ему помощь, но после того, как игроку стало плохо, его на 39-й минуте заменил Мусса Сиссоко.

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Второй тайм прошел при преимуществе «Тоттенхэма», но на 78-й минуте «Аякс» едва не удвоил преимущество.

Мазрауи протащил мяч к штрафной лондонцев, далее отпасовал Тадичу, тот отправил мяч ещё левее, удар Нереса в дальний угол ворот заставил Льориса застыть, но мяч попал в штангу и отскочил в штрафную, откуда его и вынесли защитники.

Ответный матч пройдет 8 мая в Амстердаме. Победитель противостояния сыграет в финале с «Барселоной» или «Ливерпулем».