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    Гол ван де Бека принес «Аяксу» победу над «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» — «Аякс»: счет матча 0:1, обзор гола

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Амстердамский «Аякс» одержал гостевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Донни ван де Бек
    Донни ван де Бек

    Голландский клуб в начале матча владел явным преимуществом, которое и реализовал на 15-й минуте.

    Зиеш пасом в штрафную вскрыл лондонскую оборону, Донни ван де Бек мяч принял, выдержал паузу и прицельно пробил в угол ворот.

    На исходе получаса игры защитники лондонцев Алдервейрелд и Вертонген столкнулись в чужой штрафной, в результате чего последний получил серьезное повреждение головы.

    Бельгийский игрок пытался вернуться в игру после того, как врачи оказали ему помощь, но после того, как игроку стало плохо, его на 39-й минуте заменил Мусса Сиссоко.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Второй тайм прошел при преимуществе «Тоттенхэма», но на 78-й минуте «Аякс» едва не удвоил преимущество.

    Мазрауи протащил мяч к штрафной лондонцев, далее отпасовал Тадичу, тот отправил мяч ещё левее, удар Нереса в дальний угол ворот заставил Льориса застыть, но мяч попал в штангу и отскочил в штрафную, откуда его и вынесли защитники.

    Ответный матч пройдет 8 мая в Амстердаме. Победитель противостояния сыграет в финале с «Барселоной» или «Ливерпулем».

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
    «Тоттенхэм» (Англия) — «Аякс» (Голландия) — 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 — ван де Бек (15)«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген (Сиссоко, 39), Триппьер (Фойт, 80), Эриксен, Ваньяма, Роуз (Дэйвис, 79), Алли, Льоренте, Лукас Моура«Аякс»: Онана, Фелтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико, ван де Бек, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиех (Хюнтелар, 87), Тадич, НересПредупреждения: Тальяфико, 30. Фелтман, 63
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