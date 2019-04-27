РПЛ. Победы «Локо» и «Зенита», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью

«Анжи» — «Ростов» 1:1
«Ростов» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Анжи» — 1:1.
«Желто-синие» вышли вперед на 36-й минуте, когда прошла подача в штрафную площадь хозяев, последовала скидка на Романа Еременко, который мощным выстрелом с пробил точно в девятку.
На 68-й минуте подопечные Валерия Карпина могли удвоить преимущество, но Бьорн Сигурдарсон не реализовал выход один на один с вратарем.
Еще через семь минут Эльдор Шомуродов из убойной позиции пробил над перекладиной.
А уже в следующей атаке «орлы» отыгрались. Магомед Эльмурзаев в падении пробил головой, Сергей Песьяков отбил мяч перед собой, а Камиль Закиров первым подоспел на добивание.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает седьмое место (36 очков), а «Анжи» — 15-е (20 очков).
«Динамо» — «Ахмат» 0:0
В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «Арена-Химки» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» — 0:0.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 29 очками располагается на 12-й строчке (в двух очках от зоны переходных матчей), а «Ахмат» с 35 баллами занимает восьмое место.
В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с ЦСКА 5 мая, грозненцы днем ранее сыграют с «Зенитом» дома.
«Уфа» — «Урал» 4:1
«Уфа» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги обыграла «Урал» со счетом 4:1.
Гости вышли вперед на 16-й минуте, когда Марко Араторе выполнил подачу со штрафного, а Эрик Бикфалви головой переправил мяч в сетку.
Хозяев отыгрались спустя шесть минут. Дмитрий Живоглядов навесил в штрафную с правого фланга, Андрес Вомбергар подкараулил отскок и с разворота вогнал сферу в нижний угол.
На 52-й минуте башкирская команда получила минимальный перевес благодаря пенальти, который реализовал Ондржей Ванек.
Еще через шесть минут «шмели» остались в меньшинстве — Сергей Брызгалов получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
На 79-й минуте отличился Сильвестр Игбун, головой поразивший дальний угол после того, как Живоглядов из аута вбросил мяч далеко в штрафную.
Тот же Игбун поставил победную точку в компенсированное время, воспользовавшись ошибкой обороны соперника.
В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает 14-е место (25 очков), а «Урал» — десятое (33 очка).
«Локомотив» — «Енисей» — 2:1
В рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги действующий чемпион «Локомотив» принимал аутсайдера турнира «Енисей».
«Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1.
«Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота.
На 84-й минуте «Енисей» отыгрался — Михаил Костюков сыграл на добивании после сэйва Гилерме.
Однако удержать ничейный результат «Енисею» не удалось. На 88-й минуте быструю атаку «Локо» завершил Джефферсон Фарфан. Еще один ассист на свой счет записал Алексей Миранчук.
После этой победы «Локо» набрал 49 очков и сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Енисея» — 16 очков и последняя строчка.
«Зенит» — «Крылья Советов» 4:2
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Дзюба вбросил мяч из аута на левый край штрафной самарцев, откуда Жирков прострелил во вратарскую и Азмун ударом в касание замкнул этот пас.
На 31-й минуте «Зенит» удвоил преимущество. После длинной передачи вперед по левому флангу атаки Дзюба вошел в чужую штрафную, исполнил классный пас между ног Зотову во вратарскую, где набежавший Азмун ударом в касание замкнул этот пас.
Счет стал крупным на 35-й минуте. Дзюба убежал от Денисова на правом фланге атаки, вошел в штрафную «Крыльев» и прострелил во вратарскую, где рикошетом от Тараса Бурлака мяч залетел в сетку ворот.
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Гости отквитали один мяч на 40-й минуте. После прострела с левого края штрафной «Зенита» от Шейдаева во вратарскую Ткачук ударом в касание замкнул этот пас.
Спустя четыре минуты «Крылья» сократили отставание до минимума. Ткачук получил пас низом на левом краю чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот «Зенита».
На 78-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве — Рамиль Шейдаев получил вторую желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля против Смольникова.
А в компенсированное время, в ходе быстрой контратаки Дзюба прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Смольникова, а тот ударом в касание замкнул этот пас.
«Зенит» с 57 очками возглавляет таблицу РПЛ. У «Крыльев Советов» осталось 27 очков и 13-е место.
Уже в следующем туре «Зенит» может оформить чемпионство. Это произойдет 4 мая, если «Зенит» обыграет в гостях «Ахмат», а «Локомотив» не выиграет в Туле у «Арсенала».
«Краснодар» — ЦСКА 2:0
Московский ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.
Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Ошибся Акинфеев, выбив мяч на соперника. Вандерсон получил передачу и прострелил в штрафную ЦСКА, удар Игнатьева накрыл Бекао, но Уткин подкараулил отскок и добил мяч в ворота.
А на 56-й минуте Сафонов идеально ввёл мяч в игру, сделав передачу на правый край. Вандерсон на скорости ушёл от Облякова и прострелил в центр штрафной, а Стоцкий в касание расстрелял ворота ЦСКА.
На 88-й минуте армейцы остались в меньшинстве. Влашич в подкате сбил Сулейманова и получил вторую жёлтую карточку.
«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись в зону Лиги чемпионов, на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА с 44 очками — на 4-м месте.
В 27-м туре также 5 мая «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом».
«Оренбург» — «Арсенал» 1:1
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.
На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш.
Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до девяти матчей.
Тульский клуб временно обошел в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и поднялся на пятое место. «Оренбург» в таблице поднялся на седьмую строчку, его отставание от «Арсенала» и «Спартака» составляет 3 очка.
«Спартак» — «Рубин» — 1:1
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «Спартак» в Москве принимал «Рубин».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Спартак» вышел вперед на 23-й минуте матча — после удара Романа Зобнина и рикошетов мяч отскочил к Фернандо, который пробил точно в угол.
«Рубин» сумел отыграться на 87-й минуте — Егор Сорокин с лета пробил под перекладину.
После этого матча «Спартак» набрал 40 очков и занимает в таблице РПЛ пятое место. У «Рубина» — 32 очка и одиннадцатая позиция.