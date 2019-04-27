РПЛ. Победы «Локо» и «Зенита», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью

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С 27 по 29 апреля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 26-го тура.

«Анжи» — «Ростов» 1:1

«Ростов» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Анжи» — 1:1.

«Желто-синие» вышли вперед на 36-й минуте, когда прошла подача в штрафную площадь хозяев, последовала скидка на Романа Еременко, который мощным выстрелом с пробил точно в девятку.

На 68-й минуте подопечные Валерия Карпина могли удвоить преимущество, но Бьорн Сигурдарсон не реализовал выход один на один с вратарем.

Еще через семь минут Эльдор Шомуродов из убойной позиции пробил над перекладиной.

А уже в следующей атаке «орлы» отыгрались. Магомед Эльмурзаев в падении пробил головой, Сергей Песьяков отбил мяч перед собой, а Камиль Закиров первым подоспел на добивание.

РПЛ. 26-й тур «Анжи» — «Ростов» — 1:1 (0:1) Голы: 0:1 — 35 Еременко, 1:1 — 77 Закиров«Анжи»: Дюпин, Гапон, Белов, Калошин, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Ондуа, Закиров, Кулик, Долгов, Понсе (Лескано, 79), Ахъядов«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Зуев (Зайнутдинов, 88), Глебов, Норманн, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69)Предупреждения: Зуев (55), Эльмурзаев (84)

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает седьмое место (36 очков), а «Анжи» — 15-е (20 очков).

«Динамо» — «Ахмат» 0:0

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «Арена-Химки» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» — 0:0.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 29 очками располагается на 12-й строчке (в двух очках от зоны переходных матчей), а «Ахмат» с 35 баллами занимает восьмое место.

В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с ЦСКА 5 мая, грозненцы днем ранее сыграют с «Зенитом» дома.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0 «Динамо»: Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаузинью (Грулев, 62), Марков (Панченко, 59), Луценко (Черных, 77)«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Нижич, Уциев, Шиманьски, Исмаэл, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Мохаммади (Родолфу, 90), Балай (Мбенг, 80)Предупреждения: Тетте, 12. Юсупов, 54. Марков, 56. Луценко, 59. Нижич, 90+5

«Уфа» — «Урал» 4:1

«Уфа» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги обыграла «Урал» со счетом 4:1.

Гости вышли вперед на 16-й минуте, когда Марко Араторе выполнил подачу со штрафного, а Эрик Бикфалви головой переправил мяч в сетку.

Хозяев отыгрались спустя шесть минут. Дмитрий Живоглядов навесил в штрафную с правого фланга, Андрес Вомбергар подкараулил отскок и с разворота вогнал сферу в нижний угол.

На 52-й минуте башкирская команда получила минимальный перевес благодаря пенальти, который реализовал Ондржей Ванек.

Еще через шесть минут «шмели» остались в меньшинстве — Сергей Брызгалов получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 79-й минуте отличился Сильвестр Игбун, головой поразивший дальний угол после того, как Живоглядов из аута вбросил мяч далеко в штрафную.

Тот же Игбун поставил победную точку в компенсированное время, воспользовавшись ошибкой обороны соперника.

РПЛ. 26-й тур «Уфа» — «Урал» — 4:1 (1:1) Голы: 0:1 — 16 Бикфалви, 1:1 — 22 Вомбергар, 2:1 — 52, пенальти Ванек, 3:1 — 79 Игбун, 4:1 — 90+1 Игбун«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), Йокич, Никитин, Карп, Ванек (Тилль, 54), Сысуев (Кротов, 77), Неделчару, Круговой, Вомбергар, Игбун«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Егорычев (Фидлер, 55), Емельянов, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61)Удаление: Брызгалов (58)

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает 14-е место (25 очков), а «Урал» — десятое (33 очка).

«Локомотив» — «Енисей» — 2:1

В рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги действующий чемпион «Локомотив» принимал аутсайдера турнира «Енисей».

«Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1.

«Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота.

На 84-й минуте «Енисей» отыгрался — Михаил Костюков сыграл на добивании после сэйва Гилерме.

Однако удержать ничейный результат «Енисею» не удалось. На 88-й минуте быструю атаку «Локо» завершил Джефферсон Фарфан. Еще один ассист на свой счет записал Алексей Миранчук.

После этой победы «Локо» набрал 49 очков и сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Енисея» — 16 очков и последняя строчка.

РПЛ. 26-й тур «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (0:0) Голы: Кичин, 67 — в свои ворота (1:0). Костюков, 84 (1:1). Фарфан, 88 (2:1)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Идову, 71), Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Ал.Миранчук, Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46)«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Грицаенко, Кичин, Савичев (Комков, 63), Зотов, Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Соболев (Кутьин, 56)Предупреждения: Хубулов, 31. Грицаенко, 41. Кичин, 54. Баринов, 75. Зотов, 81

«Зенит» — «Крылья Советов» 4:2

Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Дзюба вбросил мяч из аута на левый край штрафной самарцев, откуда Жирков прострелил во вратарскую и Азмун ударом в касание замкнул этот пас.

На 31-й минуте «Зенит» удвоил преимущество. После длинной передачи вперед по левому флангу атаки Дзюба вошел в чужую штрафную, исполнил классный пас между ног Зотову во вратарскую, где набежавший Азмун ударом в касание замкнул этот пас.

Счет стал крупным на 35-й минуте. Дзюба убежал от Денисова на правом фланге атаки, вошел в штрафную «Крыльев» и прострелил во вратарскую, где рикошетом от Тараса Бурлака мяч залетел в сетку ворот.

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Гости отквитали один мяч на 40-й минуте. После прострела с левого края штрафной «Зенита» от Шейдаева во вратарскую Ткачук ударом в касание замкнул этот пас.

Спустя четыре минуты «Крылья» сократили отставание до минимума. Ткачук получил пас низом на левом краю чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот «Зенита».

На 78-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве — Рамиль Шейдаев получил вторую желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля против Смольникова.

А в компенсированное время, в ходе быстрой контратаки Дзюба прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Смольникова, а тот ударом в касание замкнул этот пас.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 57 очками возглавляет таблицу РПЛ. У «Крыльев Советов» осталось 27 очков и 13-е место.

Уже в следующем туре «Зенит» может оформить чемпионство. Это произойдет 4 мая, если «Зенит» обыграет в гостях «Ахмат», а «Локомотив» не выиграет в Туле у «Арсенала».

РПЛ. 26-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:2 (3:2) Голы: Азмун, 9 (1:0). Азмун, 30 (2:0). Бурлак, 35 — в свои ворота (3:0). Ткачук, 40 (3:1). Ткачук, 44 (3:2). Смольников, 90+1 (4:2)«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Ригони (Шатов, 55), Нобоа, Оздоев, Дриусси (Анюков, 67), Азмун (Мусаев, 90), Дзюба«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Бурлак, Денисов, Зиньковский (Корниленко, 63), Шишкин, Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, ШейдаевПредупреждения: Дриусси, 14. Оздоев, 47. Шейдаев, 47. Рабиу, 49. Ригони, 54. Жирков, 88Удаление: Шейдаев, 78 (грубая игра, вторая ж.к.)

«Краснодар» — ЦСКА 2:0

Московский ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Ошибся Акинфеев, выбив мяч на соперника. Вандерсон получил передачу и прострелил в штрафную ЦСКА, удар Игнатьева накрыл Бекао, но Уткин подкараулил отскок и добил мяч в ворота.

А на 56-й минуте Сафонов идеально ввёл мяч в игру, сделав передачу на правый край. Вандерсон на скорости ушёл от Облякова и прострелил в центр штрафной, а Стоцкий в касание расстрелял ворота ЦСКА.

На 88-й минуте армейцы остались в меньшинстве. Влашич в подкате сбил Сулейманова и получил вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись в зону Лиги чемпионов, на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА с 44 очками — на 4-м месте.

В 27-м туре также 5 мая «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ. 26-й тур «Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 2:0 (1:0) Голы: Уткин, 7 (1:0). Стоцкий, 55 (2:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон Масиэл (Рамирес, 70), Игнатьев, КлассонЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Бекао, Дивеев (Щенников, 46. Бийол, 75), Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Обляков, Ахметов, Чалов, СигурдссонПредупреждения: Обляков, 25. Игнатьев, 34. Каборе, 41. Перейра, 44. Влашич, 45+2Удаление: Влашич, 88 (срыв атаки, вторая ж.к.)

«Оренбург» — «Арсенал» 1:1

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.

На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш.

Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до девяти матчей.

Тульский клуб временно обошел в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и поднялся на пятое место. «Оренбург» в таблице поднялся на седьмую строчку, его отставание от «Арсенала» и «Спартака» составляет 3 очка.

РПЛ. 26-й тур «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:0) Голы: Джорджевич, 62 (0:1). Рикарду Алвеш, 78 (1:1)«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Афонин, С.Козлов (Чуканов, 85), Терехов, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Рикарду Алвеш, 69)«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Бакаев, Кадири, Берхамов (Кангва, 74), Горбатенко, Мирзов, ДжорджевичПредупреждения: Афонин, 15. Маляров, 22. Кадири, 41. Рикарду Алвеш, 80. Мирзов, 88. Григалава, 90+1

«Спартак» — «Рубин» — 1:1

В заключительном матче 26-го тура РПЛ «Спартак» в Москве принимал «Рубин».

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Спартак» вышел вперед на 23-й минуте матча — после удара Романа Зобнина и рикошетов мяч отскочил к Фернандо, который пробил точно в угол.

«Рубин» сумел отыграться на 87-й минуте — Егор Сорокин с лета пробил под перекладину.

После этого матча «Спартак» набрал 40 очков и занимает в таблице РПЛ пятое место. У «Рубина» — 32 очка и одиннадцатая позиция.