Сарри: Вопрос с Кепой закрыт

Маурицио Сарри
Sky Sports
В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер отказался уступить свое место другому вратарю «Челси» Вилли Кабальеро.
«У нас с Кепой состоялся разговор по этому поводу. Произошло недоразумение, но он прекрасно понимает, что допустил серьезную ошибку. Кепа принес извинения мне и партнерам по команде. Для меня этот вопрос закрыт.
Команда отлична поработала и очень жаль, что этот инцидент в целом омрачил финал. Мы уже переключились на следующий матч и должны забыть о всем плохом», — цитирует Сарри пресс-служба «Челси».
Напомним, «Ман Сити» победил «Челси» в серии пенальти. 0