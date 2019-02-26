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    Сарри: Вопрос с Кепой закрыт

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    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался по поводу инцидента в концовке финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» с вратарем Кепой Аррисабалагой.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер отказался уступить свое место другому вратарю «Челси» Вилли Кабальеро.

    «У нас с Кепой состоялся разговор по этому поводу. Произошло недоразумение, но он прекрасно понимает, что допустил серьезную ошибку. Кепа принес извинения мне и партнерам по команде. Для меня этот вопрос закрыт.

    Команда отлична поработала и очень жаль, что этот инцидент в целом омрачил финал. Мы уже переключились на следующий матч и должны забыть о всем плохом», — цитирует Сарри пресс-служба «Челси».

    Напомним, «Ман Сити» победил «Челси» в серии пенальти. 0

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