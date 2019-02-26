Сарри: Вопрос с Кепой закрыт

Главный тренервысказался по поводу инцидента в концовке финального матчас вратарем

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В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер отказался уступить свое место другому вратарю «Челси» Вилли Кабальеро.

«У нас с Кепой состоялся разговор по этому поводу. Произошло недоразумение, но он прекрасно понимает, что допустил серьезную ошибку. Кепа принес извинения мне и партнерам по команде. Для меня этот вопрос закрыт.

Команда отлична поработала и очень жаль, что этот инцидент в целом омрачил финал. Мы уже переключились на следующий матч и должны забыть о всем плохом», — цитирует Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, «Ман Сити» победил «Челси» в серии пенальти. 0