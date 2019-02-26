Девять игроков «МЮ» не сыграют с «Кристал Пэлас»

Рашфорд находится под вопросом
Sky Sports
Как сообщает Goal.com, в списке травмированных игроков числятся сразу девять человек — защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.
Более того, количество недоступных игроков «Манчестер Юнайтед» может увеличиться до 10 — под вопросом остаётся участие в следующей встрече форварда Маркуса Рашфорда.
Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 27 февраля, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. 0