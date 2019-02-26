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    Девять игроков «МЮ» не сыграют с «Кристал Пэлас»

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    «Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

    Рашфорд находится под вопросом
    Рашфорд находится под вопросом
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    Как сообщает Goal.com, в списке травмированных игроков числятся сразу девять человек — защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

    Более того, количество недоступных игроков «Манчестер Юнайтед» может увеличиться до 10 — под вопросом остаётся участие в следующей встрече форварда Маркуса Рашфорда.

    Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 27 февраля, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. 0

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