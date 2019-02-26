Девять игроков «МЮ» не сыграют с «Кристал Пэлас»

столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матча 28-го тура английской Премьер-лиги с

Рашфорд находится под вопросом Sky Sports 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает Goal.com, в списке травмированных игроков числятся сразу девять человек — защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

Более того, количество недоступных игроков «Манчестер Юнайтед» может увеличиться до 10 — под вопросом остаётся участие в следующей встрече форварда Маркуса Рашфорда.

Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 27 февраля, в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. 0