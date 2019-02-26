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    «Челси» оштрафовал Кепу

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Челси Между тем Происшествия Скандалы
    «Челси» на своем официальном сайте объявил, что вратарь команды Кепа Аррисабалага оштрафован на недельную зарплату за отказ от замены в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен).

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    По неподтвержденным источникам голкипер зарабатывает в лондонском клубе порядка 195 тысяч фунтов в неделю (около 225 тысяч евро).

    Отмечается, что все средства будут направлены в клубный благотворительный фонд Chelsea Foundation.

  • «Челси» не будет наказывать Кепу
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    • Напомним, наставник «синих» Маурицио Сарри решил заменить игрока, однако, тот отказался уходить с поля. После матча итальянец заявил, что пошел на такой шаг, поскольку посчитал, что его подопечный получил травму, однако, голкипер отметил, что с ним все было в порядке. 0

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