«Челси» оштрафовал Кепу

на своем официальном сайте объявил, что вратарь командыоштрафован на недельную зарплату за отказ от замены в финале Кубка английской лиги против(0:0, 3:4 пен).

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По неподтвержденным источникам голкипер зарабатывает в лондонском клубе порядка 195 тысяч фунтов в неделю (около 225 тысяч евро).

Отмечается, что все средства будут направлены в клубный благотворительный фонд Chelsea Foundation.

Напомним, наставник «синих» Маурицио Сарри решил заменить игрока, однако, тот отказался уходить с поля. После матча итальянец заявил, что пошел на такой шаг, поскольку посчитал, что его подопечный получил травму, однако, голкипер отметил, что с ним все было в порядке. 0