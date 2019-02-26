«Челси» оштрафовал Кепу

Кепа Аррисабалага
skysports.com
По неподтвержденным источникам голкипер зарабатывает в лондонском клубе порядка 195 тысяч фунтов в неделю (около 225 тысяч евро).
Отмечается, что все средства будут направлены в клубный благотворительный фонд Chelsea Foundation.
Напомним, наставник «синих» Маурицио Сарри решил заменить игрока, однако, тот отказался уходить с поля. После матча итальянец заявил, что пошел на такой шаг, поскольку посчитал, что его подопечный получил травму, однако, голкипер отметил, что с ним все было в порядке. 0