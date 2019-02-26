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    Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

    РПЛ Футбол России ЦСКА Арсенал Тула Календарь РФПЛ
    Российская премьер-лига сообщила о недопуске стадиона в Туле и невозможности проведения на нем матча 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА в субботу, 2 марта.

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    «Повторная проверка газона футбольного поля стадиона "Арсенал" в Туле, проведенная по решению бюро исполкома РФС комиссией лиги и привлеченным специалистом РФС, выявила, что поле не соответствует п.10.4 регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется», — говорится в релизе лиги.

    «Арсенал» и ЦСКА не смогут сыграть в ближайший уик-энд на заявленной резервной «Арене Химки» (3 марта принимает матч первой лиги «Химки» — «Факел»), а также на резервных стадионах лиги — помимо подмосковной арены, это «Фишт» в Сочи (3 марта — матч РПЛ «Енисей» — «Ростов»), «Нефтяник» в Уфе (3 марта — матч РПЛ «Уфа» — «Динамо») и «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге (состояние газона неизвестно).

    «Матч 18-го тура РПЛ "Арсенал" — ПФК ЦСКА состоится 2 марта 2019 года на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном, начало игры — в 14:00 мск», — говорится в сообщении на сайте РПЛ. 0

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