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    «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри, считает Саттон

    Челси Кубок Лиги Футбол Англии
    Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал поведение голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, Кепа отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри.

    «Кепа не должен больше никогда играть за "Челси". Этот матч должен быть для него последним в фуболке "Челси". Это позор! Я никогда не видел ничего подобного.

    Если бы я был на месте Сарри, я бы ушёл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! "Челси" должен избавиться от Кепы, а не от Сарри.

    Его авторитет был подорван, это худшее что может случиться с тренером», — приводит слова Саттона BBC. 0

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