«Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри, считает Саттон

Бывший форвард «Челси»прокомментировал поведение голкипера лондонцевв финальном матче Кубка английской лиги с(0:0, 3:4 по пенальти).

Кепа Аррисабалага twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, Кепа отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри.

«Кепа не должен больше никогда играть за "Челси". Этот матч должен быть для него последним в фуболке "Челси". Это позор! Я никогда не видел ничего подобного.

Если бы я был на месте Сарри, я бы ушёл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! "Челси" должен избавиться от Кепы, а не от Сарри.

Его авторитет был подорван, это худшее что может случиться с тренером», — приводит слова Саттона BBC. 0