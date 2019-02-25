«Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальти

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid/ 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 43-й минуте в ворота «Леванте» был назначен пенальти за игру рукой защитника. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

Хозяева отыгрались на 60-й минуте. Моралес с левого фланга выполнил отличную навесную передачу на Марти Рохера, который технично подрезал мяч в дальний угол.

На 78-й минуте в ворота «Леванте» был назначен еще один пенальти — за фол Дукуре. С «точки» «реал» вывел вперед Гарет Бэйл.

«Реал» заканчивал встречу в меньшенстве. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил Начо.

«Реал» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Леванте» расположился на 13-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре мадридцы 2 марта примут «Барселону», а команда из Валенсии 4 марта на выезде сыграет с «Леганесом».