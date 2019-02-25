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    «Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальти

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.

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    На 43-й минуте в ворота «Леванте» был назначен пенальти за игру рукой защитника. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

    Хозяева отыгрались на 60-й минуте. Моралес с левого фланга выполнил отличную навесную передачу на Марти Рохера, который технично подрезал мяч в дальний угол.

    На 78-й минуте в ворота «Леванте» был назначен еще один пенальти — за фол Дукуре. С «точки» «реал» вывел вперед Гарет Бэйл.

    «Реал» заканчивал встречу в меньшенстве. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил Начо.

    «Реал» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Леванте» расположился на 13-й строчке, имея в активе 30 очков.

    В следующем туре мадридцы 2 марта примут «Барселону», а команда из Валенсии 4 марта на выезде сыграет с «Леганесом».

    Примера. 25-й тур
    «Леванте» — «Реал» — 1:2 (0:1)
    Голы: Бензема, 43 — с пенальти (0:1). Рохер, 60 (1:1). Бэйл, 78 — с пенальти (1:2)«Леванте»: Фернандес, Везу, Кабако, Пьер, Саймон, Кампанья, Рочина (Дукуре, 60), Барди (Вукчевич, 89), Луна, Моралес, Рохер (Двамена, 73)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Кроос (Вальверде, 69), Каземиру, Модрич, Васкес, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 83)Предупреждения: Рохер, 25. Начо, 28. Рочина, 57. Васкес, 68. Педро Лопес, 82. Луна, 84Удаления: Начо, 86. Рочина, 88 (на скамейке запасных, вторая ж.к.)
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