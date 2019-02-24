Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Лестер»

Главный тренерможет возглавить

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Как сообщает The Guardian, в ближайшее время руководство английского клуба планирует сделать Рождерсу предложение.

Отмечается, что по ходу текущего сезона «Лестер» уже связывался с Роджерсом, но тогда тренер заявил, что не планирует покидать «Селтик» до конца текущего сезона.

За досрочный уход Роджерса из «Селтика» «Лестеру» придется заплатить около 7 миллионов евро.

Ранее «Лестер» объявил об уходе Клода Пюэля, который руководил командой с октября 2017 года.

Набрав 32 очка, «Лестер» на данный момент занимает 12-е место в таблице АПЛ.

51-летний Роджерс работает с «Селтиком» с 2016 года, а ранее возглавлял клубы АПЛ: «Рединг», «Уотфорд», «Суонси» и «Ливерпуль». 0