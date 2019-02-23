ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерВозвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?
  • 20:10
    • «Барселона» взяла верх над «Севильей», Месси оформил хет-тик
  • 14:45
    • «Манчестер Сити» может получить трансферный бан
  • 19:41
    • Дубль Мехмеди помог «Вольфсбургу» разгромить на выезде «Боруссию» М
  • 19:34
    • Хави Мартинес принес «Баварии» победу над «Гертой»
  • 17:44
    • «Барселоне» интересен полузащитник «Атлетико»
    Все новости спорта

    «Борнмут» упустил победу над «Вулверхэмптоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 27-го тура английской премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»
    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче открыли хозяева — на 14-й минуте пенальти реализовал Джошуа Кинг. На 83-й минуте одиннадцатиметровый реализовали гости — отличился Рауль Хименес.

    «Борнмут» мог выйти вперед, но Кинг не реализовал еще один пенальти на 85-й минуте.

    «Вулверхэмптон» с 40 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

    В другом матче матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (46), а также Айосе Перес, который забил с передачи Рондона на 52-й минуте.

    Гости большую часть встречи провели в меньшинстве — красную карточку на 20-й минуте получил Томми Смит.

    «Ньюкасл» с 28 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Хаддерсфилд» расположился на 20-й строчке, имея в активе 11 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно?
  • 12:29
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Кристал Пэлас»
  • 2.21
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Алавес» в зоне еврокубков?
  • «Алавес» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Прервет ли «Лестер» серию неудач в АПЛ?
  • «Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» не забросят много шайб
  • «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Вест Хэма» Футбол АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «Бернли» остановил «Тоттенхэм»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 17:430
  • 15:56
    • Россия разгромила голландцев на Кубке Легенд
  • 15:43
    • Большунов стал вторым в скиатлоне на ЧМ
  • 15:13
    • «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
    «Оттава» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 08:590
  • Экспресс дня

  • «Бавария» возьмет реванш у «Герты»
  • 4.57
    •
  • 19:57
    • «Борнмут» упустил победу над «Вулверхэмптоном»
  • 19:51
    • ЦСКА вырвал победу в товарищеском матче с «Уфой»
  • 19:22
    • Конькобежка Качанова стала третьей на 1000 м на ЧМ по спринту
    Жеребьевка Лиги Европы Футбол Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018Реакция СМИ на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы Вчера в 21:150
  • 14:58
    • Юрлова-Перхт стала второй в спринте чемпионата Европы
  • 14:12
    • Непряева стала третьей в скиатлоне на ЧМ
  • 13:03
    • Симеоне грозит дисквалификация
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие