«Борнмут» упустил победу над «Вулверхэмптоном»

В матче 27-го тура английской премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче открыли хозяева — на 14-й минуте пенальти реализовал Джошуа Кинг. На 83-й минуте одиннадцатиметровый реализовали гости — отличился Рауль Хименес.

«Борнмут» мог выйти вперед, но Кинг не реализовал еще один пенальти на 85-й минуте.

«Вулверхэмптон» с 40 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В другом матче матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (46), а также Айосе Перес, который забил с передачи Рондона на 52-й минуте.

Гости большую часть встречи провели в меньшинстве — красную карточку на 20-й минуте получил Томми Смит.

«Ньюкасл» с 28 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Хаддерсфилд» расположился на 20-й строчке, имея в активе 11 очков. 0