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    Азмун получает дополнительную энергию от поддержки болельщиков

    Зенит Футбол России Фенербахче
    Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от победы над «Фенербахче» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Иранец записал на свой счет два гола и результативную передачу.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
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    «Когда твоя первая игра проходит при переполненных трибунах, оказывающих столь мощную поддержку, и когда рядом с тобой сильные партнеры, это дает больше энергии для того, чтобы показать себя и работать для команды. Я буду и впредь стараться так работать.

    Такого файер-шоу перед матчем еще не видел. Конечно, это дает дополнительную мотивацию и энергию, чтобы хорошо выступить. У нас одни из лучших болельщиков в России. Я бы хотел их за это поблагодарить.

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    • Почему получилось два совершенно разных матча? Я не аналитик, а простой молодой футболист, который должен выходить на поле и делать свою работу. У нас сильнейшие аналитики. Думаю, они внесли корректировки, и все у нас получилось», — цитирует Азмуна пресс-служба клуба. 0

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