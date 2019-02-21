Семак: Азмун может качественно улучшить игру «Зенита» в атаке

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против

«Мысли играть в три центральных защитника не было. Есть определенный подбор футболистов. Если проблемы с заявкой и с травмами. Все это определило состав.

Азмун, к сожалению, присоединился к нам достаточно поздно. Нам нужно забивать и атаковать. Сердар может качественно улучшить игру команды в атаке.

Анюков и Смольников? С крайними защитниками у нас нет большой альтернативы. Саша более опытный. Учитывая сложность с результатом, начнем так, а дальше будем вносить коррективы, если потребуется», — сказал Семак в эфире канала «Матч ТВ».

24-летний иранец стал игроком сине-бело-голубых 1 февраля 2019 года. 0