Чорлука: На ЧМ-2018 в сборной России одним из лучших для меня был Игнашевич

Защитники сборнойрассказал, как его команда готовилась к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 с, где хорватам удалось одержать победу в серии пенальти (2:2, 3:4 пен).

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«Мы с тренером общались все три дня до матча. Могу сказать, что он очень боялся Дзюбу: хорошо принимает мяч, играет в касание, здорово работает корпусом. Но я сказал, что для меня опаснее Смолов. Он здорово открывается за спину, это не нравится защитникам.

Из-за высокой линии обороны, думаю, нам было полегче действовать против Дзюбы, чем против Смолова. Тот же Ловрен регулярно играет против мощных форвардов в АПЛ — с Артёмом ему попроще. И когда Смолов вышел на замену, у него были хорошие моменты.

На чемпионате мира в вашей сборной одним из лучших для меня был Игнашевич. Все говорили, что он старый и сил уже нет. Но когда у тебя есть опыт и мозги, это иногда важнее быстрых ножек. Он показал это — браво! Плюс очень понравился Зобнин. Конечно, был ещё шикарный турнир в исполнении Головина», — цитирует Чорлуку «Чемпионат». 0