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    Сафонов займет место в воротах «Краснодара» в матче с «Байером»

    «Байер» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Байер Футбол Германии Краснодар Футбол России Календарь Лиги Европы
    Стали известны составы «Байера» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов
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    Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гедиминас Мажейка из Литвы.

    «Байер»: Градецки, Та, Драгович, Бейли, Брандт, Аларио, Венделл, Арангис, Вайзер, Хаверц, Фолланд.

    Запасные: Эзкан, Бендер, Паулиньо, Кизе-Телин, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Ульссон, Классон, Перейра, Каборе, Игнатьев, Петров.

    Запасные: Синицын, Фьоулусон, Газинский, Марков, Голубев, Стоцкий, Сулейманов.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 1.46, на успех «Краснодара» — 7.50, на ничью — 5.33. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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