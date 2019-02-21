«Байер» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Байера» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гедиминас Мажейка из Литвы.

«Байер»: Градецки, Та, Драгович, Бейли, Брандт, Аларио, Венделл, Арангис, Вайзер, Хаверц, Фолланд.

Запасные: Эзкан, Бендер, Паулиньо, Кизе-Телин, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Ульссон, Классон, Перейра, Каборе, Игнатьев, Петров.

Запасные: Синицын, Фьоулусон, Газинский, Марков, Голубев, Стоцкий, Сулейманов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 1.46, на успех «Краснодара» — 7.50, на ничью — 5.33. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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