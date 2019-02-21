Бага: Постараемся показать свои лучшие качества на «Эмирейтс»

Главный тренер БАТЭвысказал мнение о предстоящем ответном матче с лондонскимв 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, первая игра завершилась домашней победой белоруской команды со счетом 1:0. Ответная игра состоится 21 февраля и начнется в 20:55 по московскому времени.

«Говорят, что трибуны "Эмирейтс" не будут заполнены? Жаль, конечно. БАТЭ всегда с удовольствием играет, когда стадионы полны. Это придает футболистам дополнительную мотивацию.

Но коль ситуация складывается так, то постараемся все равно продемонстрировать свои лучшие качества на этой великолепной арене.

Озил — отличный мастер. Играть против него — большая честь для любого нашего футболиста. Но в "Арсенале" достаточное количество исполнителей, которые способны сыграть не менее сильно, чем Озил. Моему коллеге есть из кого выбирать.

Не сказал бы, что ребята так уж сильно скованы или постоянно только и говорят о завтрашнем матче. Напротив, царит рабочая атмосфера. Все тренируются с удовольствием.

Считаю, против таких команд, как "Арсенал", не зазорно играть от обороны. Что касается советского кинематографа, то он настолько богат и многогранен, что завтра после матча в зависимости от результата что-нибудь придумаем», — приводит слова Баги официальный сайт БАТЭ. 0