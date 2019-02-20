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    «Барселона» не справилась с «Лионом»

    «Лион» — «Барселона»: счет матча 0:0

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    «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Команды обменялись острыми выпадами уже в первые десять минут. Сначала Месси со штрафного с девятнадцати метров пробил над левой «девяткой» ворот «Олимпика»

    В ответной атаке Ауа с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот. Тер Штеген в прыжке отбил мяч в сторону.

    Затем, после скидки Муссы Дембеле Терье с двадцати трёх метров пробил в перекладину. Тер Штеген успел зацепить мяч, после чего он попал в каркас.

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    В середине первого тайма Усман Дембеле красивым финтом обыграл двух соперников и вышел к воротам «Лиона». Переиграть Лопеша нападающему «Барселоны» не удалось. Антони ногами отбил мяч.

    На последних минутах команды вновь обменялись выпадами. Сначала Дембеле с двадцати одного метра пробил рядом с левой штангой ворот хозяев.

    В ответ красивую комбинацию хозяев завершал Терье. С двенадцати метров Мартен пробил выше ворот.

    Перед свистком на перерыв Бускетс с двадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в спину Денайе и пролетел рядом с левой штангой ворот «Лиона».

    Второй тайм прошел также на встречных курсах, но с меньшим количеством моментов. На исходе часа игры Траоре справа вошёл в штрафную площадь «Барысы» и потерял мяч. На подборе был Депай, который сразу пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

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    В середине второго тайма Альба слева прострелил на Суареса, который с двенадцати метров пробил в сантиметрах от левой штанги ворот «Лиона».

    На последних минутах матча Месси откатил мяч на Бускетса, который с восемнадцати метров пробил под перекладину ворот «Лиона». Лопеш отвёл угрозу от своих ворот.

    Встреча завершилась без забитых мячей. Ответный матч пройдет в Барселоне на арене «Камп Ноу» 13 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 0:0
    «Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марселу, Менди, Траоре (Тузар, 69), Ауар, Ндомбеле (Диоп, 84), Депай, Террье (Корне, 76), Мус.Дембеле«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Видаль, 81), Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, У.Дембеле (Коутинью, 67)Предупреждения: Ауар, 3. Дюбуа, 33. Сержи Роберто, 80. Семеду, 88
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