«Лион» — «Барселона»: счет матча 0:0

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Команды обменялись острыми выпадами уже в первые десять минут. Сначала Месси со штрафного с девятнадцати метров пробил над левой «девяткой» ворот «Олимпика»

В ответной атаке Ауа с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот. Тер Штеген в прыжке отбил мяч в сторону.

Затем, после скидки Муссы Дембеле Терье с двадцати трёх метров пробил в перекладину. Тер Штеген успел зацепить мяч, после чего он попал в каркас.

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В середине первого тайма Усман Дембеле красивым финтом обыграл двух соперников и вышел к воротам «Лиона». Переиграть Лопеша нападающему «Барселоны» не удалось. Антони ногами отбил мяч.

На последних минутах команды вновь обменялись выпадами. Сначала Дембеле с двадцати одного метра пробил рядом с левой штангой ворот хозяев.

В ответ красивую комбинацию хозяев завершал Терье. С двенадцати метров Мартен пробил выше ворот.

Перед свистком на перерыв Бускетс с двадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в спину Денайе и пролетел рядом с левой штангой ворот «Лиона».

Второй тайм прошел также на встречных курсах, но с меньшим количеством моментов. На исходе часа игры Траоре справа вошёл в штрафную площадь «Барысы» и потерял мяч. На подборе был Депай, который сразу пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

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В середине второго тайма Альба слева прострелил на Суареса, который с двенадцати метров пробил в сантиметрах от левой штанги ворот «Лиона».

На последних минутах матча Месси откатил мяч на Бускетса, который с восемнадцати метров пробил под перекладину ворот «Лиона». Лопеш отвёл угрозу от своих ворот.

Встреча завершилась без забитых мячей. Ответный матч пройдет в Барселоне на арене «Камп Ноу» 13 марта.