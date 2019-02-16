Тело погибшего в авиакатастрофе футболиста «Кардифф Сити»в пятницу было доставлено в его родной город Прогресо (Аргентина), сообщает Ovacion.

Тело Эмилиано Салы доставлено в Аргентину skysports.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сегодня, 16 февраля, в спортзале его первого клуба «Прогресо» пройдет прощальная церемония.

Напомним, что 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к «Кардиффу», однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров.

Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено. 0