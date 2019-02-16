Гризманн принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 24-го тура испанской Примеры.

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Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Луис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади хозяев, Мората выиграл борьбу у Ба, а затем сбросил мяч на Антуана Гризманна, который пробил по воротам. Мяч попал в грудь Амату и затем зашёл в ближний угол ворот.

«Атлетико» с 47 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого игра в запасе. «Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем матче «матрасники» 24 февраля примут «Вильярреал», а «великаны» днем ранее на выезде сыграют с «Хетафе».