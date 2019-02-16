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    Гризманн принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»

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    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Райо Вальекано» (1:0) в матче 24-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Луис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади хозяев, Мората выиграл борьбу у Ба, а затем сбросил мяч на Антуана Гризманна, который пробил по воротам. Мяч попал в грудь Амату и затем зашёл в ближний угол ворот.

    «Атлетико» с 47 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Реал», у которого игра в запасе. «Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке, имея в активе 23 очка.

    В следующем матче «матрасники» 24 февраля примут «Вильярреал», а «великаны» днем ранее на выезде сыграют с «Хетафе».

    Примера. 24-й тур
    «Райо Вальекано» — «Атлетико» — 0:1 (0:0)
    Гол: Гризманн, 74«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Тито, Гальвес (Альваро Гарсия, 76), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Трехо (Посо, 57), Комесанья, Эмбарба (Бебе, 57), Рауль де Томас«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Хименес, Сауль, Эрнандес (Савич, 75), Гризманн, Мората, Корреа (Диегу Коста, 60), Витоло (Лемар, 60)Предупреждение: Хименес, 90+2
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