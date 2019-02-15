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    У Глеба не осталось эмоций после победы над «Арсеналом»

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    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился впечатлениями от победы над лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

    Александр Глеб
    Александр Глеб
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    37-летний игрок вышел в стартовом составе на игру с бывшим клубом и провел на поле 58 минут.

    «Против такого соперника играли, дома... Выглядели достойно, победили. Спасибо болельщикам. Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет.

    Поначалу попытались прессинговать, но быстро поняли, что это может обернуться большими проблемами.

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    • Поняли, что противники в два-три паса разрезают нашу оборону. Решили выждать, сесть немного ниже и начать обороняться "низким блоком". Это решение оказалось верным», — цитирует Глеба «Прессбол». 0

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