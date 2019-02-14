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    Представлена сборная лучших игроков первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

    Лига чемпионов УЕФА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА опубликовал символическую сборную недели первых четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.

    Сборная выглядит следующим образом: Уго Льорис («Тоттенхэм», 8 очков) — Ян Вертонген («Тоттенхэм», 15 очков), Преснель Кимпембе (ПСЖ, 11 очков), Серж Орье («Тоттенхэм», 8 очков) — Анхель Ди Мария (ПСЖ, 9 очков), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», 6 очков), Николо Дзаньоло («Рома», 12 очков), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 8 очков) — Карим Бензема («Реал», 6 очков), Эдин Джеко («Рома», 8 очков), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 6 очков). 0

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