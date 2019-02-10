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    Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

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    В составе победителей отличились Давинсон Санчес (33-я минута), Кристиан Эриксен (63) и Сон Хын Мин (90+1).

    Единственный гол гостей забил Джейми Варди (76).

    «Тоттенхэм» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на 12-й строчке — 32 очка.

    В следующем туре «шпоры» 23 февраля на выезде сыграют с «Бернли», а «лисы» в тот же день примут «Кристал Пэлас».

    АПЛ. 26-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер» — 3:1 (1:0)
    Голы: Санчес, 33 (1:0). Эриксен, 63 (2:0). Варди, 76 (2:1). Сон Хын Мин, 90+1 (3:1)Нереализованный пенальти: Варди, 60 (вратарь)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Роуз (Уокер-Питерс, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Скипп (Алдервейрелд, 71), Льоренте (Ваньяма, 80), Сон Хын Мин«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Окадзаки, 88), Мэддисон, Геззаль (Ихеаначо, 72), Грэй (Варди, 59)Предупреждения: Сон Хын Мин, 16. Роуз, 20. Фертонген, 28. Тилеманс, 85
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