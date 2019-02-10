Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/SpursOfficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Давинсон Санчес (33-я минута), Кристиан Эриксен (63) и Сон Хын Мин (90+1).

Единственный гол гостей забил Джейми Варди (76).

«Тоттенхэм» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на 12-й строчке — 32 очка.

В следующем туре «шпоры» 23 февраля на выезде сыграют с «Бернли», а «лисы» в тот же день примут «Кристал Пэлас».