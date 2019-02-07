«Зенит» рассчитывал на возвращение Кокорина во время зимней паузы

Главный тренерзаявил, что клуб рассчитывал на возвращениев зимнее межсезонье.

«Начиная с июня мы рассчитывали на возвращение Саши Кокорина. Но, к сожалению, возвращение было слишком кратковременное. Мы рассчитывали, что он вернется к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит — опять же, к сожалению.

Это все очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, суд продлил арест Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. 0