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    «Зенит» рассчитывал на возвращение Кокорина во время зимней паузы

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассчитывал на возвращение Александра Кокорина в зимнее межсезонье.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Начиная с июня мы рассчитывали на возвращение Саши Кокорина. Но, к сожалению, возвращение было слишком кратковременное. Мы рассчитывали, что он вернется к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит — опять же, к сожалению.

    Это все очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, суд продлил арест Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. 0

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