ПСЖ вышел в 1/4 финала Кубка Франции

ПСЖ
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В основное время голов забито не было. Счет на 10-й минуте открыл немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер.
На 113-й минуте форвард Мусса Диаби удвоил преимущество парижан. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий Эдинсон Кавани.
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший в питерском «Зените», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.
«Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Вильфранш-Божоле» завершил выступление в турнире. 0