ПСЖ вышел в 1/4 финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франциипотерпел домашнее поражение отсо счётом 3:0.

В основное время голов забито не было. Счет на 10-й минуте открыл немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер.

На 113-й минуте форвард Мусса Диаби удвоил преимущество парижан. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий Эдинсон Кавани.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший в питерском «Зените», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.

«Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Вильфранш-Божоле» завершил выступление в турнире. 0