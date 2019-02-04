ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бостон»НХЛ. Очередное поражение «Вашингтона», победы «Калгари» и «Монреаля»
  • 11:05
    • Головин включен в сборную 23 тура Лиги 1 по версии L’Equipe
  • 09:30
    • «Торонто» победил «Клипперс», «Бостон» одолел «Оклахому»
  • 08:18
    • Спасатели нашли пропавший самолет Салы
  • 08:03
    • «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул
  • 01:00
    • «Пари Сен-Жермен» уступил «Лиону» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Головин включен в сборную 23 тура Лиги 1 по версии L’Equipe

    Лига 1 Футбол Франции Монако Тулуза Календарь Лиги 1
    Издание L’Equipe составило символическую сборную по итогам 23-го тура французской Лиги 1.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В эту команду тура был включен российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился голом в ворота «Тулузы» (2:1). Этот мяч стал вторым у россиянина в двух последних матчах.

    Символическая сборная 23-го тура Лиги 1:

    Антони Лопеш («Лион»), Софьян Алакуш («Ним»), Томас Фоке («Реймс»), Лоик Ландре («Ним»), Юссуф Коне («Лилль»), Матьё Кафаро («Реймс»), Шейк Ндойе («Анже»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»), Желсон Мартинш («Монако»). 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 01/02/2019 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Сибирь» продлить серию побед в игре с «Кунь Лунем»?
  • «Сибирь» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Выдадут ли «Автомобилист» и «Металлург» очередной результативный матч?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Салават Юлаев» попробует сдержать результативное нападение «Барыса»
  • «Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Челси» разгромил «Хаддерсфилд»Обзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:330
  • 09:04
    • Звонарева поднялась на 21 позицию в рейтинге WTA
  • 09:57
    • Тухель: У ПСЖ нет второго Верратти и Неймара
  • 09:44
    • Агуэро оформил десятый хет-трик в АПЛ
    «Валенсия» была близка к победе Футбол Блеск Месси и Черышева, яркая ничья на «Камп Ноу»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 18:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Увеличит ли «Ливерпуль» отрыв от «МанСити»?
  • 2.66
    •
  • 09:14
    • Рублев опустился на 101 строку в рейтинге ATP
  • 22:20
    • «Эйбар» разгромил «Жирону»
  • 22:01
    • «Интер» в Милане проиграл «Болонье»
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, два у Панарина, 38 сэйвов Худобина и 10 шайба КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля Вчера в 09:440
  • 21:22
    • «МанСити» выиграл у «Арсенала» благодаря хет-трику Агуэро
  • 20:40
    • Трусова выиграла юниорское первенство России, Косторная — вторая
  • 20:11
    • «Атлетико» потерпел поражение от «Бетиса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие