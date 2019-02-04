Головин включен в сборную 23 тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Издание L’Equipe составило символическую сборную по итогам 23-го тура французской Лиги 1.

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В эту команду тура был включен российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился голом в ворота «Тулузы» (2:1). Этот мяч стал вторым у россиянина в двух последних матчах.

Символическая сборная 23-го тура Лиги 1:

Антони Лопеш («Лион»), Софьян Алакуш («Ним»), Томас Фоке («Реймс»), Лоик Ландре («Ним»), Юссуф Коне («Лилль»), Матьё Кафаро («Реймс»), Шейк Ндойе («Анже»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»), Желсон Мартинш («Монако»). 0