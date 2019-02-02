«Леванте» разошелся миром с «Хетафе»

«Леванте»
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Хозяева поля набрали 32 очка и расположились на 5-й строчке в турнирной таблице, гости с 27 баллами занимают 10-е место.
Примера. 22-й тур
«Леванте» — «Хетафе» — 0:0
«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Кабако, Рочина (Вукчевич, 80), Кампанья, Барди (Майораль, 71), Рохер (Двамена, 78), Хасон, Моралес«Хетафе»: Сория, Суарес, Микель, Фулькье, Оливера, Фламини, Сайс (Дуро, 85), Максимович, Арамбарри, Анхель (Антунеш, 70), Хайме Мата (Хорхе Молина, 62)Предупреждения: Рочина, 20. Кампанья, 21. Фламини, 22. Микель, 31. Фулькье, 34. Кабако, 56. Хасон, 90+4