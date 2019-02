Игрок «Ростова» перейдет в ПАОК

Исландский защитникв ближайшее время перейдет в греческий утверждает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, сумма сделки составит 4 миллиона евро, плюс 25 процентов от последующей продажи.

Исландский футболист перешел в «Ростов» в июле 2017 года за 2 миллиона евро из «Гранады».

В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ и отметился двумя забитыми мячами. Контракт между сторонами действует до 2020 года.

Is Transfer Deadline Day over? And what time do you usually wake up on Friday? #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/VOTnRJ437K