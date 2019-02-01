Бензема — шестой бомбардир в истории мадридского «Реала»

Карим Бензема
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По информации Marca, для 31-летнего француза эти голы стали 208 и 209 в футболке «Королевского клуба» и таким образом, он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров «Реала».
Он превзошел Уго Санчеса, у которого 208 голов за мадридский клуб в 283 матчах.
Лидирует в списке лучших бомбардиров мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, у которого 450 мячей, а следом за ним идут Рауль (323), Альфредо ди Стефано (307), Карлос Сантильяна (290) и Ференц Пушкаш (242). 0