Бензема — шестой бомбардир в истории мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном поединке кубка Испании обыграл «Жирону» (3:1) и пробился в полуфинал турнира. В этой встрече очередным дублем отметился форвард «сливочных»

По информации Marca, для 31-летнего француза эти голы стали 208 и 209 в футболке «Королевского клуба» и таким образом, он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров «Реала».

Он превзошел Уго Санчеса, у которого 208 голов за мадридский клуб в 283 матчах.

Лидирует в списке лучших бомбардиров мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, у которого 450 мячей, а следом за ним идут Рауль (323), Альфредо ди Стефано (307), Карлос Сантильяна (290) и Ференц Пушкаш (242). 0