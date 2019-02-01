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    Бензема — шестой бомбардир в истории мадридского «Реала»

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    Мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном поединке кубка Испании обыграл «Жирону» (3:1) и пробился в полуфинал турнира. В этой встрече очередным дублем отметился форвард «сливочных» Карим Бензема.

    Карим Бензема
    Карим Бензема
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    По информации Marca, для 31-летнего француза эти голы стали 208 и 209 в футболке «Королевского клуба» и таким образом, он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров «Реала».

    Он превзошел Уго Санчеса, у которого 208 голов за мадридский клуб в 283 матчах.

    Лидирует в списке лучших бомбардиров мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, у которого 450 мячей, а следом за ним идут Рауль (323), Альфредо ди Стефано (307), Карлос Сантильяна (290) и Ференц Пушкаш (242). 0

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