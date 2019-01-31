Клопп: «Ливерпуль» создавал давление, но «Лестер» был хорош

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:1).

«Соперник был хорошо организован, очень глубоко защищался. Мы создавали давление, но "Лестер" был хорош. Нам надо принять этот результат. Я не знаю, почему мы так играли во втором тайме. Это не имело смысла и не выглядело круто. Скорее всего, на Кейта был пенальти, который не дали. Вам лучше у судьи спросить, почему он принял такое решение», — цитирует Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на пять очков. «Лестер» с 32 набранными баллами занимает 11-ю позицию. 0