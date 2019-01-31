«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Севилью»

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 6:1.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе каталонской команды дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще по голу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси.

Единственный мяч гостей записал на свой счет Гильерме Арана.

Отметим, что на 27-й минуте полузащитник «Севильи» Эвер Банега не реализовал пенальти.

Первый матч команд завершился победой «Севильи» со счетом 2:0, таким образом, «Барселона» по сумме двух встреч вышла в полуфинал Кубка Испании.

В полуфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Бетиса».