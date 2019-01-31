«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Севилью»

Фрагмент матча
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В составе каталонской команды дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще по голу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси.
Единственный мяч гостей записал на свой счет Гильерме Арана.
Отметим, что на 27-й минуте полузащитник «Севильи» Эвер Банега не реализовал пенальти.
Первый матч команд завершился победой «Севильи» со счетом 2:0, таким образом, «Барселона» по сумме двух встреч вышла в полуфинал Кубка Испании.
В полуфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Бетиса».
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
«Барселона» — «Севилья» — 6:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Коутиньо (13, пен.), 2:0 — Ракитич (31), 3:0 — Коутиньо (53), 4:0 — Серхи Роберто (54), 4:1 — Арана (67), 5:1 — Суарес (89), 6:1 — Месси (90+2)«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур, Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес«Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре СилваПредупреждения: Суарес (30), Меса (30), Каррису (34), Гомес (72)