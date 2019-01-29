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    «Вильярреал» вернул тренера, уволенного полтора месяца назад

    Вильярреал Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Новым главным тренером «Вильярреала» стал Хавьер Кальеха, вернувшийся на эту должность спустя всего полтора месяца после увольнения, сообщает клубная пресс-служба.

    Хавьер Кальеха
    Хавьер Кальеха
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    При нём команда неудачно начала сезон, и 10 декабря руководство клуба приняло решение отправить его в отставку.

  • «Вильярреал» отправил в отставку главного тренера
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    • На посту наставника «Вильярреала» Кальеха сменил Луиса Гарсию Пласу, под руководством которого команда одержала лишь одну победу — в матче со «Спартаком» (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, ставшем для него первым после назначения.

    Безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура. 0

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