«Вильярреал» вернул тренера, уволенного полтора месяца назад

Новым главным тренеромстал, вернувшийся на эту должность спустя всего полтора месяца после увольнения, сообщает клубная пресс-служба

Хавьер Кальеха villarrealcf.es 1000 Фрибет для всех Забрать!

При нём команда неудачно начала сезон, и 10 декабря руководство клуба приняло решение отправить его в отставку.

На посту наставника «Вильярреала» Кальеха сменил Луиса Гарсию Пласу, под руководством которого команда одержала лишь одну победу — в матче со «Спартаком» (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, ставшем для него первым после назначения.

Безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура. 0