«Сельта» на выезде уступила «Вальядолиду»

В матче 21-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 2:1.

В составе победителей отличились Оскар Плано и Кеко. Гол за гостей забил Пионе Систо.

Отметим, что в концовке матча в составе «Сельты» был удален Уэсли Худт.

«Вальядолид» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Испании. У «Сельты» 21 очко и 17-я позиция.

В следующем туре «Сельта» примет «Севилью», а «Вальядолид» на выезде сыграет с «Уэской».