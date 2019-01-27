«Сельта» на выезде уступила «Вальядолиду»

«Сельта»
twitter.com/RCCelta
В составе победителей отличились Оскар Плано и Кеко. Гол за гостей забил Пионе Систо.
Отметим, что в концовке матча в составе «Сельты» был удален Уэсли Худт.
«Вальядолид» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Испании. У «Сельты» 21 очко и 17-я позиция.
В следующем туре «Сельта» примет «Севилью», а «Вальядолид» на выезде сыграет с «Уэской».
Примера. 21-й тур
«Вальядолид» — «Сельта» — 2:1 (0:1)
Голы: Систо, 16 (0:1). Оскар Плано, 55 (1:1). Кеко, 69 (2:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мичел (Ануар, 90), Рубен Алькарас, Вилья (Верде, 69), Кеко (Борха, 83), Оскар Плано, Гвардьола«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Худт, Хункa, Лоботка (Юльсагер, 75), Хосабед Санчес (Апех, 83), Буфаль, Мендес, Систо (Бельтран, 59), ГомесПредупреждения: Мальо, 40. Худт, 41. Буфаль, 53. Вилья, 60. Хункa, 89. Мичел, 90Удаление: Худт, 87