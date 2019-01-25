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    «Реал» в результативном матче обыграл «Жирону»

    Реал Мадрид Жирона Футбол Испании Кубок Италии Футбол Италии
    В Мадриде состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Жироной».

    «Реал» — «Жирона»
    «Реал» — «Жирона»
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    Хозяева поля одержали победу со счетом 4:2.

    Гости вышли вперед уже на 7-й минуте встречи — отличился Энтони Лосано. Однако еще до перерыва Лукас Васкес и Серхио Рамос, который реализовал пенальти, принесли лидерство «сливочным».

    На 66-й минуте одиннадцатиметровый реализовали уже гости — с «точки» забил Алекс Гранель.

    Вырвать победу мадридцам удалось в концовке встречи. Сперва дубль оформил Рамос, а на 80-й минуте окончательный счет на табло установил Карим Бензема.

    Ответная встреча пройдет 31 января.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
    «Реал» — «Жирона» — 4:2 (2:1)
    Голы: Лосано, 7 (0:1). Васкес, 18 (1:1). Серхио Рамос, 42 — с пенальти (2:1). Гранель, 66 — с пенальти (2:2). Серхио Рамос, 77 (3:2). Бензема, 80 (4:2)«Реал»: Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 59), Модрич (Кроос, 63), Себальос (Иско, 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор«Жирона»: Ираисос, Хонас Ромалью, Хуанпе, Муньеса, Алькала (Эспиноса, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Борха (Пэк Сын Хо, 59), Думбья, Лосано (Порту, 78)Предупреждения: Алькала, 36. Начо, 45+3. Серхио Рамос, 62. Льоренте, 66
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