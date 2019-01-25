«Реал» в результативном матче обыграл «Жирону»

В Мадриде состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Испании между

Хозяева поля одержали победу со счетом 4:2.

Гости вышли вперед уже на 7-й минуте встречи — отличился Энтони Лосано. Однако еще до перерыва Лукас Васкес и Серхио Рамос, который реализовал пенальти, принесли лидерство «сливочным».

На 66-й минуте одиннадцатиметровый реализовали уже гости — с «точки» забил Алекс Гранель.

Вырвать победу мадридцам удалось в концовке встречи. Сперва дубль оформил Рамос, а на 80-й минуте окончательный счет на табло установил Карим Бензема.

Ответная встреча пройдет 31 января.