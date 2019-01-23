«Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро

Френки де Йонг
twitter.com/jmbartomeu
21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым 1 июля 2019 года. Контракт с де Йонгом будет рассчитан на 5 лет — до конца сезона-2023/24.
Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.
Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за «Аякс», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Lo estabáis esperando... pic.twitter.com/ftw4YDJhvK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 января 2019 г.