ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриПроблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»
  • 20:18
    • «Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро
  • 18:49
    • «Зенит» нацелился на Азмуна
  • 18:23
    • Балотелли перешел в «Марсель» на правах аренды
  • 17:59
    • Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
  • 17:14
    • Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ, Самодурова — вторая
    Все новости спорта

    «Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро

    Барселона Примера Футбол Испании Аякс Трансферы Календарь Примеры
    Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг продолжит карьеру в испанской «Барселоне», сообщает официальный сайт клуба.

    Френки де Йонг
    Френки де Йонг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым 1 июля 2019 года. Контракт с де Йонгом будет рассчитан на 5 лет — до конца сезона-2023/24.

    Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

    Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

    В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за «Аякс», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

    0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 15-21 января
  • 21/01/2019 в 21:16
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Барселона»
  • 3.75
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ним» и «Анже» сыграют нерезультативно
  • «Ним» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Ман Сити» выиграет и во втором полуфинале
  • «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Окажет ли «Страсбург» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Каролина Плишкова Теннис Australian Open. Плишкова выбила Серену Уильямс, Пуй обыграл Раонича, Джокович прошел НисикориОбзор матчей десятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии 13:100
  • 15:33
    • Логинов и Гараничев выступят на этапах КМ в Северной Америке
  • 16:03
    • Назван состав женской сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США
  • 14:11
    • «Интер» выставил на трансфер финалиста ЧМ-2018
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Молодежь Семина обыграла не вышедший из отпуска «Зенит»Второй день «Кубка Матч Премьер» — в нашем обзоре прессы 00:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола не жалеет даже слабых соперников
  • 4.45
    •
  • 20:49
    • Тарасова: Чемпионат Европы начался хорошим катанием наших девочек
  • 20:31
    • Попов приехал в расположение «Ростова»
  • 18:58
    • Московское «Динамо» переиграло одноклубников из Бухареста
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил минское «Динамо», ЦСКА проиграл в ЯрославлеПодробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 января Вчера в 22:330
  • 13:24
    • ПСЖ и «Зенит» близки к завершению трансфера Паредеса
  • 13:08
    • Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал АО
  • 11:00
    • Пуй переиграл Раонича на Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие