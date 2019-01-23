«Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро

Полузащитник амстердамского «Аякса»продолжит карьеру в испанской, сообщает официальный сайт клуба.

Френки де Йонг twitter.com/jmbartomeu 100% Высокие коэффициенты Играть!

21-летний голландец присоединится к сине-гранатовым 1 июля 2019 года. Контракт с де Йонгом будет рассчитан на 5 лет — до конца сезона-2023/24.

Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за «Аякс», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

0